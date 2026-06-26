Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Abgelenkt und Collier gestohlen -Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch gegen 10:40 Uhr war eine 68-jährige Frau in der Königsberger / Breslauer Straße unterwegs, als neben ihr ein Fahrzeug anhielt. Während der Fahrer sitzen blieb, stieg von der Rückbank eine Frau aus dem Auto aus und erkundigte sich nach dem Weg zu einem Krankenhaus. Die Unbekannte umarmte die Frau und überreichte ihr eine Tüte mit einer Modeschmuckkette sowie einem Parfüm. Anschließend stieg die Unbekannte wieder in das Auto, woraufhin sich die beiden Unbekannten in Richtung Pappelallee entfernten. Kurz darauf bemerkte die 68-Jährige, dass ihr Collier, welches sie um den Hals getragen hatte, entwendet wurde. Die Höhe des Diebstahlschadens kann noch nicht abschließend benannt werden.

Die beiden Unbekannten waren mit einem hellen Auto unterwegs und werden als 30-35 Jahre alt mit osteuropäischem Erscheinungsbild beschrieben.

Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel.: 06201 / 1003-0 zu melden.

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