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Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht im Bereich Ostring/Dürerstraße in Homburg-Erbach

Homburg (ots)

Verkehrsunfallflucht im Bereich Ostring/Dürerstraße in Homburg-Erbach

Am 17.06.2026 war ein silber-brauner Toyota Auris im Bereich des Ostrings am Fahrbahnrand in unmittelbarer Nähe zur Dürerstraße geparkt. In dem Zeitraum von 14:00 Uhr bis 14:30 Uhr kollidierte ein unbekanntes Fahrzeug mit der Front des geparkten Toyota und verursachte Sachschaden. Der Unfallverursacher flüchtete hierauf von der Örtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg
HOM- KED
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
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Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell

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