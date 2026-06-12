Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person in Homburg

Homburg (ots)

Am 11.06.2026 ereignete sich in der Zweibrücker Straße (Höhe Burger King) in 66424 Homburg ein Verkehrsunfall bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Hierbei kollidierte der Fahrer eines Skoda Octavia beim Einfahren in den fließenden Verkehr mit einem von links kommenden Opel Astra. Die Fahrerin des Opel Astra wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahr-bereit und mussten abgeschleppt werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

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