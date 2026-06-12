Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht Talstraße, Homburg

Homburg (ots)

Am 09.06.2026 kam es in der Zeit zwischen 11:55 Uhr und 12:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Talstraße. Ein weißer Fiat mit Homburger Kreiskennzeichen parkte in der Talstraße auf Höhe des Thalia-Geschäftes. Bei dem Versuch ein- oder auszuparken, schrammte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den o.g. PKW. Er verließ danach die Örtlichkeit ohne die erforderlichen Angaben zu tätigen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

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