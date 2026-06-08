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Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer in Homburg - Beeden

Homburg (ots)

Am Sonntag, dem 07.06.2026, gegen 13:00 Uhr, ereignete sich in der Pirminiusstraße im Homburger Ortsteil Beeden ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kraftrad. Hierbei übersah ein 48-jähriger Pkw-Fahrer beim Einbiegen in eine Grundstückseinfahrt einen entgegenkommenden Motorradfahrer, welcher nach einer Gefahrenbremsung bereits auf der Fahrbahn zu Fall kam und hierauf gegen den Pkw rutschte. Der 51-jährige Kraftradfahrer wurde schwer verletzt; Lebensgefahr bestand nicht. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. An allen beteiligten Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 oder per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg
HOM- KED
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell

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