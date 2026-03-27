Polizei Düsseldorf

POL-D: Pempelfort: Nach Schüssen auf Taxi - Mutmaßlicher Schütze in Gelsenkirchen durch Spezialeinheit festgenommen - zwei Schusswaffen in Wohnung sichergestellt

Düsseldorf (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Polizei und der Staatsanwaltschaft Düsseldorf

Umfangreiche und akribische Ermittlungen der Polizei und der Staatsanwaltschaft Düsseldorf führten am Mittag des 25. März 2026 zur Festnahme eines der dringend tatverdächtigen Schützen der Schussabgaben auf ein Taxi in Düsseldorf am 30. Dezember 2025. Siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/6188000 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/6193406

Der per Haftbefehl gesuchte Tatverdächtige wurde durch Spezialkräfte in einer Wohnung in Gelsenkirchen festgenommen. In der Wohnung wurden zudem eine Schusswaffe sowie ein Sturmgewehr aufgefunden und sichergestellt.

Mittlerweile befindet sich der 22-Jährige türkische Staatsangehörige in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Ermittlungen dauern an.

Fragen zu Details, die über diese Meldung hinausgehen, beantwortet Ihnen ausschließlich die Staatsanwaltschaft Düsseldorf.

(kbf)

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