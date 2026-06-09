Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Mehrere Einbruchdiebstähle im Innenstadtbereich von Blieskastel

Blieskastel (ots)

Im Zeitraum vom 04.06.2026 bis zum 08.06.2026 kam es im Innenstadtbereich von Blieskastel zu mehreren versuchten und vollendeten Einbruchdiebstählen. Die bislang unbekannten Täter gelangten lediglich in einem Fall in die Räumlichkeiten eines Ladengeschäftes und entwendeten dort Bargeld und einen PC. Insgesamt entstand Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

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