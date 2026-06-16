POL-HOM: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Jugendlichen in Homburg

Homburg (ots) - Am 09.06.2026 kam es in der Zeit zwischen 11:55 Uhr und 12:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Talstraße. Ein weißer Fiat mit Homburger Kreiskennzeichen parkte in der Talstraße auf Höhe des Thalia-Geschäftes. Bei dem Versuch ein- oder auszuparken, schrammte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den o.g. PKW. Er verließ danach die Örtlichkeit ohne die erforderlichen Angaben zu tätigen. ...

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