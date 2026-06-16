POL-HOM: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Jugendlichen in Homburg
Homburg (ots)
Die am 16.06.2026 veröffentlichte Öffentlichkeitsfahndung nach einem vermissten 17-jährigen aus Homburg wird hiermit eingestellt. Der Vermisste konnte wohlbehalten angetroffen werden.
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