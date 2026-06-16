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Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Jugendlichen in Homburg

POL-HOM: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Jugendlichen in Homburg
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Homburg (ots)

Die Polizeiinspektion Homburg bittet um Mitfahndung nach dem 17-jährigen Jugendlichen Felias LUPA. Dieser hat am heutigen Nachmittag gegen 17:15 Uhr sein gewohntes Umfeld in Homburg in unbekannte Richtung verlassen und ist seither nicht mehr erreichbar. Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet oder ihm etwas zugestoßen ist.

Personenbeschreibung des vermissten Jugendlichen: ca. 185cm groß, 78kg schwer, Brillenträger, 3 Tage Bart Bekleidung: gelbes Sweatshirt, blaue Jeans Sportschuhe

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg
HOM- DGL
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell

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