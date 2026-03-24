Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hoher Sachschaden bei Einbruchsversuch in Sportlerheim

Erfurt (ots)

Unbekannte hatten es im Erfurter Ortsteil Kerspleben auf ein Sportlerheim abgesehen. Im Tatzeitraum von Sonntagabend bis Montagnachmittag verschafften sich die Täter auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu dem umfriedeten Gelände. Anschließend versuchten sie mit einem unbekannten Hebelwerkzeug ein Fenster des Gebäudes mit Gewalt zu öffnen. Dabei verursachten sie einen Schaden von etwa 2.000 Euro. In das Gebäude gelangten die Täter jedoch nicht. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren der Täter und nahm die Ermittlungen zum versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls auf. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell