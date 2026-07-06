Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Eigentümer von Fahrrad gesucht

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Main-Tauber-Kreis (ots)

Wertheim-Bestenheid: Eigentümer eines E-Bikes gesucht

Die Polizei sucht den Besitzer eines E-Bikes, das bereits Mitte Mai in Wertheim-Bestenheid aufgefunden wurde. Das Fahrrad stand am Samstag, 16. Mai, gegen 01:30 Uhr, ungesichert im Haslocher Weg. Da sich kein Eigentümer in der Nähe befand, wurde das Rad zur Eigentumssicherung zum Polizeirevier Wertheim gebracht. Bislang meldete sich niemand bei der Polizei. Der Besitzer oder Personen, die Hinweise zur Herkunft des Fahrrads geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

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