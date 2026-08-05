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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Lörrach: Vorfahrtsverletzung auf Bundesstraße - Motorradfahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 04.08.2026, kurz nach 12.00 Uhr kam es auf der Bundesstraße 316 zu einem Unfall mit Beteiligung von einem Pkw und einem Leichtkraftrad.

Ein 61-jähriger Pkw-Fahrer kam von der Autobahn A 98 und befuhr die Ausfahrt der Anschlussstelle Lörrach-Ost. Beim Abbiegen auf die Bundesstraße 316 übersah er wohl einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 70-jährigen Fahrer eines Leichtkraftrades. Der 70-Jährige versuchte mit seinem Leichtkraftrad noch nach links auszuweichen, touchierte dabei den Pkw und stürzte. Der 70-Jährige kam auf der Fahrbahn zum Liegen, sein Leichtkraftrad kam nach etwa 50 Meter am Fahrbahnrand zum Liegen. Mit leichten Verletzungen wurde der 70-Jährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Leichtkraftrad musste abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 4.000 Euro.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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