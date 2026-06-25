Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg-Eschenbruch. Diensthund stellt Mann nach Bedrohung in Bus.

Lippe (ots)

Am Mittwochabend (24.06.2026) gegen 22.30 Uhr wurde die Polizei zu einer Bedrohung in die Winterbergstraße gerufen. Ein Mann bedrohte ersten Erkenntnissen zufolge in einem Bus einen 21-jährigen Fahrgast sowie den 51-jährigen Busfahrer mit einem Messer und beschädigte Sitzpolster. Aufgrund der Bedrohung stoppte der Busfahrer die Fahrt und verließ den Bus gemeinsam mit dem Fahrgast. Der augenscheinlich unter Drogeneinfluss stehende Mann soll anschließend auf dem Fahrersitz Platz genommen und versucht haben, mit dem Bus wegzufahren. Dies gelang ihm jedoch nicht, so dass er ebenfalls den Bus verließ und zu den anderen beiden Männern auf die Straße trat.

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, forderten sie den Mann auf das Messer wegzulegen. Dieser Aufforderung kam der Mann nach und entfernte sich anschließend zu Fuß über die Winterbergstraße in Richtung Südweg. Die Beamten folgten dem Mann, doch er reagierte nicht auf deren Ansprache: Er lief weiterhin auf der Straße und gab den Polizisten gegenüber an, dass er bewaffnet sei. Teilweise lief er direkt auf die Einsatzkräfte zu. Der Einsatz von Pfefferspray gegen den Mann blieb erfolglos.

Schlussendlich stellte ein Diensthund den 36-jährigen Mann aus Blomberg und brachte ihn zu Boden. Dabei wurde er leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Klinikum; eine mögliche Einweisung in eine psychiatrische Einrichtung wird geprüft. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

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