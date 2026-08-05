Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Feuerwehr löscht Feuerstelle am Waldrand

Freiburg (ots)

Am Montag, 03.08.2026, gegen 10:15 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr zu einem Feuer im Duttenbergweg in Bad Säckingen gerufen. Dort wurde eine Feuerstelle in einem Gartengrundstück abgelöscht, da sich diese in unmittelbarer Nähe zum Waldrand befand. Der 60-jährige Grundstücksbesitzer, der das Feuer entfacht haben soll, wird nun beim Landratsamt zur Anzeige gebracht. Außerdem drohen ihm die Kosten des Feuerwehreinsatzes.

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