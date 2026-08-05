Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Lörrach: Verdacht des gewerbsmäßigen Handels mit Kokain bzw. Cannabis - ein Tatverdächtiger in Haft

Freiburg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Lörrach und des Polizeipräsidiums Freiburg Die Staatsanwaltschaft Freiburg - Zweigstelle Lörrach - führt ein Ermittlungsverfahren gegen vier Männer, welche verdächtigt werden, im Landkreis Lörrach mit Kokain bzw. Cannabis gewerbsmäßig gehandelt zu haben. Nachdem das Amtsgericht Lörrach mehrere Durchsuchungsbeschlüsse erlassen hatte, wurden am Mittwoch, den 29.07.2026, unter Federführung des Kriminalkommissariats Lörrach in einer konzertierten Aktion insgesamt fünf Objekte im Landkreis Lörrach durchsucht. Bei den Durchsuchungen wurden erhebliche Mengen Betäubungsmittel und Cannabis beschlagnahmt und andere Gegenstände sichergestellt, die als Beweismittel in Betracht kommen. Das Amtsgericht Lörrach ordnete gegen einen 56-jährigen Tatverdächtigen Untersuchungshaft an. Er kam in der Folge in eine Justizvollzugsanstalt. Gegen einen weiteren 40-jährigen Tatverdächtigen wurde der Untersuchungshaftbefehl unter Auflagen außer Vollzug gesetzt. Die Ermittlungen dauern an. Es wird darauf hingewiesen, dass bis zum Vorliegen etwaiger rechtskräftiger Verurteilungen die Unschuldsvermutung gilt.

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