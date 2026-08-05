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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Lörrach: Verdacht des gewerbsmäßigen Handels mit Kokain bzw. Cannabis - ein Tatverdächtiger in Haft

Freiburg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Lörrach und des 
Polizeipräsidiums Freiburg 

Die Staatsanwaltschaft Freiburg - Zweigstelle Lörrach - führt ein 
Ermittlungsverfahren gegen vier Männer, welche verdächtigt werden, im
Landkreis Lörrach mit Kokain bzw. Cannabis gewerbsmäßig gehandelt zu 
haben. Nachdem das Amtsgericht Lörrach mehrere 
Durchsuchungsbeschlüsse erlassen hatte, wurden am Mittwoch, den 
29.07.2026, unter Federführung des Kriminalkommissariats Lörrach in 
einer konzertierten Aktion insgesamt fünf Objekte im Landkreis 
Lörrach durchsucht. Bei den Durchsuchungen wurden erhebliche Mengen 
Betäubungsmittel und Cannabis beschlagnahmt und andere Gegenstände 
sichergestellt, die als Beweismittel in Betracht kommen.


Das Amtsgericht Lörrach ordnete gegen einen 56-jährigen 
Tatverdächtigen Untersuchungshaft an. Er kam in der Folge in eine 
Justizvollzugsanstalt. 

Gegen einen weiteren 40-jährigen Tatverdächtigen wurde der 
Untersuchungshaftbefehl unter Auflagen außer Vollzug gesetzt. 

Die Ermittlungen dauern an. Es wird darauf hingewiesen, dass bis zum 
Vorliegen etwaiger rechtskräftiger Verurteilungen die 
Unschuldsvermutung gilt.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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