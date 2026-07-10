Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Eberdingen: Motorradfahrer stürzt und wird schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde am Donnerstag (09.07.2026) ein 26-jähriger Motorradfahrer vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er zuvor bei Eberdingen alleinbeteiligt gestürzt war. Der 26-Jährige war gegen 14:25 Uhr auf der Kreisstraße 1688 zwischen Eberdingen und Ditzingen-Heimerdingen unterwegs. Im Bereich einer Linkskurve kam er aus noch unbekannter Ursache mit seiner Honda nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und blieb schwer verletzt im Böschungsbereich liegen. Sachdienliche Hinweise zum Unfall nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell