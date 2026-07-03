PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Unbekannter soll in der Öffentlichkeit sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 02. Juli, gegen 13.15 Uhr soll eine männliche Person in Freiburg-Weingarten, im Bereich der Brücke am Dorfbach, im Beisein von Passanten sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben. Zeugen meldeten den Vorfall der Polizei. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich sowohl der Tatverdächtige als auch eine mutmaßlich Geschädigte jedoch wieder von der Örtlichkeit entfernt. Diese und weitere Zeugen und Geschädigte werden gebeten, sich unter Telefon 0761 882 2880 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

oec

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 0761 882 1018
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 03.07.2026 – 11:36

    POL-FR: Bonndorf: Junger Motorradfahrer leicht verletzt

    Freiburg (ots) - Mit seiner 125er Maschine befuhr am Donnerstag, 02.07.2026 gegen 16.20 Uhr ein 16 Jahre alter Jugendlicher die L170 in Richtung Steinasäge. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Der 16-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An seiner Maschine entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro. md/tb ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren