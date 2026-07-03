Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Unbekannter soll in der Öffentlichkeit sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 02. Juli, gegen 13.15 Uhr soll eine männliche Person in Freiburg-Weingarten, im Bereich der Brücke am Dorfbach, im Beisein von Passanten sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben. Zeugen meldeten den Vorfall der Polizei. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich sowohl der Tatverdächtige als auch eine mutmaßlich Geschädigte jedoch wieder von der Örtlichkeit entfernt. Diese und weitere Zeugen und Geschädigte werden gebeten, sich unter Telefon 0761 882 2880 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

oec

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