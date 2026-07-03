Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herbolzheim/BAB 5: Pkw-Fahrer soll Fahrzeuge gefährlich überholt haben - Zeugen und Geschädigte gesucht

Freiburg (ots)

Ein 39-jähriger Pkw-Fahrer soll auf der Autobahn 5 in Richtung Süden im Bereich Herbolzheim am Donnerstag, 2. Juli, gegen 18.35 Uhr mehrere Fahrzeuge im Baustellenbereich abwechselnd rechts und links überholt und diese durch zu dichtes Einscheren zum stärkeren Bremsen genötigt haben. Laut Zeugenaussagen soll es dabei mehrfach beinahe zu einem Zusammenstoß gekommen sein.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen und Geschädigte, sich unter Tel. 0761 882 3100 mit der Verkehrspolizei Freiburg in Verbindung zu setzen.

oec

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