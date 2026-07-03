PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herbolzheim/BAB 5: Pkw-Fahrer soll Fahrzeuge gefährlich überholt haben - Zeugen und Geschädigte gesucht

Freiburg (ots)

Ein 39-jähriger Pkw-Fahrer soll auf der Autobahn 5 in Richtung Süden im Bereich Herbolzheim am Donnerstag, 2. Juli, gegen 18.35 Uhr mehrere Fahrzeuge im Baustellenbereich abwechselnd rechts und links überholt und diese durch zu dichtes Einscheren zum stärkeren Bremsen genötigt haben. Laut Zeugenaussagen soll es dabei mehrfach beinahe zu einem Zusammenstoß gekommen sein.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen und Geschädigte, sich unter Tel. 0761 882 3100 mit der Verkehrspolizei Freiburg in Verbindung zu setzen.

oec

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 0761 882 1018
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 03.07.2026 – 11:36

    POL-FR: Bonndorf: Junger Motorradfahrer leicht verletzt

    Freiburg (ots) - Mit seiner 125er Maschine befuhr am Donnerstag, 02.07.2026 gegen 16.20 Uhr ein 16 Jahre alter Jugendlicher die L170 in Richtung Steinasäge. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Der 16-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An seiner Maschine entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro. md/tb ...

    mehr
  • 03.07.2026 – 09:36

    POL-FR: Freiburg: Mann soll nach Radfahrerinnen getreten haben - Zeugenaufruf

    Freiburg (ots) - Ein 27-jähriger Mann soll am Donnerstag, 02.07.2026, gegen 23.25 Uhr beim Europaplatz in Freiburg versucht haben, zwei vorbeifahrende Radfahrerinnen zu treten. Auch soll er die bislang unbekannten Geschädigten beleidigt haben. Ein Zeuge verständigte daraufhin die Polizei, die den Mann vor Ort antraf. Der offenbar erheblich alkoholisierte Mann zeigte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren