POL-FR: Lenzkirch: Brand mit ungeklärter Ursache

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 23.03.2022, gegen 13.25 Uhr, brannte an der Kreuzung Konrad-Adenauer-Straße und Pestalozzistraße eine kleinere Grünfläche. Kurze Zeit später wurde in der Konrad-Adenauer-Straße, an der Einmündung zur Inzlinger Straße, eine weitere kleinere brennende Grünfläche festgestellt. Die Feuerwehr konnte beide Brände schnell ablöschen. ...

mehr