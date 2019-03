Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt - Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bei einer Verkehrskontrolle am Sonntag, 24.03.2019, gegen 22.15 Uhr im Bereich der Hauptstraße wurde ein 38-jähriger Autofahrer durch eine Streife des Polizeireviers Titisee-Neustadt kontrolliert. Dabei wurde beim Autofahrer eine Alkoholisierung festgestellt, die die Entnahme einer Blutprobe zur Folge hatte. Der 38-Jährige war erst wenige Tage zuvor mit einem leicht geringeren Alkoholwert in eine polizeiliche Kontrolle geraten. Gegen ihn wird eine Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft vorgelegt.

Unmittelbar voraus ging an gleicher Stelle die Kontrolle eines 37-jährigen Pkw-Fahrers. Dieser konnte lediglich einen ausländischen Führerschein vorweisen. Da der Autofahrer aber schon seit über sechs Jahren im Bundesgebiet einen festen Wohnsitz hat, muss gegen ihn und die Halterin des Pkw eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis bzw. Ermächtigung zum Fahren ohne Fahrerlaubnis an die Staatsanwaltschaft vorgelegt werden.

