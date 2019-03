Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Falschfahrt auf der Autobahn verhindert

Freiburg (ots)

Am Samstagmittag hat eine Polizeistreife eine Falschfahrt auf der A 5 verhindern können. Gegen 16:50 Uhr fiel der Streife am Autobahndreieck Weil am Rhein auf der Überleitung in Richtung Lörrach ein Autofahrer auf, der auf der Durchgangsfahrbahn wendete. Ein anderer Fahrer musste deshalb leicht abbremsen. Mit Blaulicht und Martinshorn konnte der Falschfahrer gestoppt und so gerade noch die Falschfahrt verhindert werden. Der 44 Jahre alte Autofahrer wurde angezeigt.

