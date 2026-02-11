Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle und Unfallflucht, Einbrüche, Körperverletzung

Aalen (ots)

Backnang: Faustschläge nach Streit

Am Dienstag, gegen 16:35 Uhr gerieten in der Straße Im Briegel zwei Männer im Alter von 21 und 23 Jahren in einen Streit. Die Auseinandersetzung eskalierte auch noch unklarer Ursache und die beiden Männer schlugen sich gegenseitig mit Fäusten. Beide Beteiligte trugen leichte Verletzungen davon. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen zum Tathergang aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07191 9090.

Althütte/Sechselberg: Tür eingetreten

Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstag, gegen 15:45 Uhr in der Straße Oberer Hölzlesweg eine Hauseingangstür eingetreten und wurde im Hausflur von Bewohnern überrascht. Der Täter ergriff daraufhin sofort die Flucht. Dafür nutze er offenbar einen roten Kleinwagen. Der unbekannte Täter wird als etwa 40 Jahre alt und etwa 180 cm groß beschrieben. Er hatte kurze braun/dunkelblonde Haare und trug auffällige Arbeitshandschuhe. Der Polizeiposten Weissach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefonnummer 07191 35260.

Schorndorf: Unfall

Ein 66-jähriger Honda-Fahrer verlor am Dienstag, gegen 16:25 Uhr offenbar aufgrund einer akuten medizinischen Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Auf dem Freiackerweg konnte der 66-Jährige nicht mehr einer 37-jährigen Fußgängerin ausweichen, welche mit einem Kinderwagen unterwegs war. Es kam zum Unfall, bei dem die Fußgängerin stürzte und leicht verletzt wurde. Das Kleinkind blieb nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt. Im weiteren Verlauf durchbrach der 66-Jährige mit seinem Auto ein Metalltor und kollidierte mit einer Scheune. Zunächst entfernte sich der Honda-Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle, meldete sich jedoch später bei der Polizei. Es entstand ein Sachschaden von über 20.000 Euro. Das Polizeirevier Schorndorf führt die weiteren Ermittlungen.

Winnenden: Einbruch in Ladengeschäft

Am frühen Mittwochmorgen drangen unbekannte Täter gewaltsam in einen Telekommunikationsladen in der Mühltorstraße ein. Dazu schlugen sie die Eingangstür ein und entwendeten eine noch unbekannte Anzahl von Mobiltelefonen aus den Auslagen. Als ein Alarm ausgelöst und durch ein Sicherheitssystem der Verkaufsraum vernebelt wurde, flüchteten die Täter zu Fuß. Zur Belüftung der Räumlichkeiten wurde die Feuerwehr hinzugezogen. Zur Schadenssumme können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07195 6940.

Weinstadt: Vorfahrt missachtet

Rund 9000 Euro Schaden entstand bei einem Unfall, der sich am Dienstag gegen 16.30 Uhr ereignete. Eine 65 Jahre alte Honda-Fahrerin fuhr von der Strümpfelbacher Straße in die L1201 ein und missachtete hierbei die Vorfahrt eines 68-jährigen Ford-Fahrers. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Weinstadt-Beutelsbach: Unfallflucht

Ein unbekannter Verursacher beschädigte am Dienstag gegen 12 Uhr einen Mercedes CLA, der in der Ulrichstraße abgestellt war. Anschließend entfernte er sich unerlaubt und hinterließ rund 1000 Euro Schaden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell