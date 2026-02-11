Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Pkw-Diebstahl - Fahrzeugbrand - Arbeitsunfall - Farbschmiererei - Sonstiges

Aalen (ots)

Lorch: Unfall

Am Dienstag gegen 13:45 Uhr wollte ein 69-jähriger Skoda-Lenker von der Stuttgarter Straße nach links auf die Wilhelmstraße abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden VW, der von einer 46-Jährigen gelenkt wurde. Es kam zur Kollision, bei welcher die VW-Fahrerin leicht verletzt wurde. Es entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro.

Lorch: Fahrzeugbrand

Aufgrund eines technischen Defektes geriet am Dienstag gegen 18:40 Uhr ein Opel, der in der Haldenbergstraße geparkt war, im Bereich des Motorraums in Vollbrand. Dank des schnellen Einschreitens der Feuerwehr wurden nebenstehende Fahrzeuge und angrenzende Gebäude nicht betroffen. Es entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Ellenberg: Arbeitsunfall

Am Dienstag gegen 16:10 Uhr kam es im Waldgebiet Tränkberg zu einem Arbeitsunfall. Bei Baumfällarbeiten wurde einem Waldarbeiter das Bein unter einem Baumstamm eingeklemmt. Der Mann wurde hierbei schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen werden.

Neresheim: Farbschmiererei - Zeugen gesucht

Unbekannte beschmierten in der Nacht von Montag auf Dienstag mit einem wasserfesten Stift die neu gestrichenen Arkadenbögen des städtischen Rathauses in der Hauptstraße. Die Zeichnungen zeigen comicähnliche Skizzen und sind unter anderem mit der Unterschrift "Angelina R." versehen. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Neresheim unter der Telefonnummer 07326 91900-1 zu melden.

Hüttlingen: Vorfahrt missachtet

Eine 60-jährige Audi-Lenkerin befuhr am Dienstag gegen 15:45 Uhr die Handwerkerstraße. An der Kreuzung Handwerkerstraße/Gottlieb-Daimler-Straße missachtete sie die Vorfahrt eines 40-jährigen VW-Fahrers. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro entstand. Verletzt wurde niemand.

Westhausen: Pkw-Diebstahl

Unbekannte entwendeten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen schwarzen Audi Q5, der vor einem Haus in der Adolf-Kolping-Straße abgestellt war. An dem Audi waren die amtlichen Kennzeichen AA-SW 1106 angebracht. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 524-0 zu melden.

