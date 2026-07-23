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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Dönerwurf führt zu körperlicher Auseinandersetzung

Barth (ots)

Die Barther Polizei wurde bereits am Dienstag, dem 21. Juli 2026, gegen 20:30 Uhr an den Bahnhof von Barth gerufen. Dort soll es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen männlichen Personen gekommen sein.

Nach derzeitigem Kenntnisstand geriet ein 19-jähriger Deutscher mit einem 26-jährigen Deutschen offenbar in Streitigkeiten, nachdem der 19-Jährige den Döner des 26-Jährigen auf den Boden geworfen hatte. Daraufhin soll es zur Rangelei mit anschließender wechselseitiger Körperverletzung zwischen den beiden und einem weiteren Mann, einem 24-jährigen Deutschen gekommen sein.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem 19-Jährigen ergab einen Wert von 2,03 Promille. Der Test bei dem 24-Jährigen ergab einen Wert von 1,00 Promille. Der 26-Jährige verweigerte einen Atemalkoholtest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung aufgenommen.

Im Zuge der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme fiel ein 30-jähriger Deutscher auf. Dieser tätigte lautstark verfassungsfeindliche Aussagen. Weiterhin war an seinem Bein ein verfassungsfeindliches Tattoo sichtbar.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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