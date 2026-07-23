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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Vorfahrtsfehler endet mit Verkehrsunfall

Tribsees (ots)

Die Polizei wurde am heutigen Donnerstag, dem 23. Juli 2026, gegen 09:20 Uhr in die Sülzer Chaussee nach Tribsees gerufen.

Nach derzeitigen Kenntnisstand befuhr eine 71-jährige deutsche Opel-Fahrerin aus der Region den Verbindungsweg in Tribsees aus Richtung Innenstadt kommend, in Richtung der Landesstraße 192.

Auf der vorfahrtsberechtigten Landesstraße 192 fuhr ein 70-jähriger deutscher BMW-Fahrer aus Niedersachsen aus Richtung der Bundesautobahn 20 kommend, in Richtung Stralsund.

Die Opelfahrerin nahm ihm augenscheinlich die Vorfahrt. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte der BMW-Fahrer einen Zusammenstoß nicht verhindern. Durch den Aufprall der beiden Fahrzeuge verletzte sich die 71-Jährige leicht und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Die Fahrbahn war für etwa eine Stunde halbseitig gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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