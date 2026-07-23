Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall in Friedland

Friedland (ots)

Am gestrigen Nachmittag (22.07.2026) gegen 14:00 Uhr kam es in der Riemannstraße in Friedland zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden an zwei Pkw sowie einem Anhänger.

Dabei befuhr der 37-jährige Deutsche mit seinem Pkw KIA die Riemannstraße aus Richtung Neubrandenburg kommend in Richtung Anklam. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er zunächst mit einem geparkten Pkw Ford. Durch den Aufprall drehte sich sein Fahrzeug, sodass das Heck zusätzlich mit einem Anhänger im Gegenverkehr kollidierte. Das geparkte Fahrzeug wurde durch den Aufprall gegen einen Baum geschoben, wodurch an der Fahrzeugfront sowie am Baum zusätzlicher Schaden entstand. An den jeweiligen Pkw beläuft sich der Sachschaden auf je 20.000 Euro. An dem Anhänger entstand ein Schaden von ca. 5.000 Euro und der Schaden am Baum wird auf 1.000 Euro geschätzt, womit ein Gesamtschaden von 46.000 Euro vorliegt.

Der Fahrer des KIA erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen war zur medizinischen Versorgung und die Freiwillige Feuerwehr Friedland zur Beseitigung von auslaufenden Betriebsstoffen im Einsatz. Zur Verkehrsunfallaufnahme sowie Bergung war die Fahrbahn für ca. dreieinhalb Stunden voll- bzw. halbseitig gesperrt.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs.

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