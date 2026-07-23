Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Korrekturmeldung: Frau nach Badeunfall aus Ostsee gerettet
Vitte / Hiddensee (ots)
In unserer Meldung vom 23. Juli 2026, abrufbar unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/6319758 ist uns ein Fehler unterlaufen.
Entgegen der Meldung bemerkte ein 50-jähriger deutscher Spaziergänger die Notlage der Frau und begab sich ins Wasser. Daraufhin verständigte die Begleiterin des Mannes die Rettungskräfte. Der 50-Jährige brachte die Frau aus dem Wasser an Land. Dort nahmen sie Rettungsschwimmer entgegen.
Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen und bitten darum, die Sachverhatsbeschreibung entsprechend zu korrigieren.
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