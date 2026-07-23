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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Korrekturmeldung: Frau nach Badeunfall aus Ostsee gerettet

Vitte / Hiddensee (ots)

In unserer Meldung vom 23. Juli 2026, abrufbar unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/6319758 ist uns ein Fehler unterlaufen.

Entgegen der Meldung bemerkte ein 50-jähriger deutscher Spaziergänger die Notlage der Frau und begab sich ins Wasser. Daraufhin verständigte die Begleiterin des Mannes die Rettungskräfte. Der 50-Jährige brachte die Frau aus dem Wasser an Land. Dort nahmen sie Rettungsschwimmer entgegen.

Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen und bitten darum, die Sachverhatsbeschreibung entsprechend zu korrigieren.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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