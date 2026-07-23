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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall sorgt für dreistündige Sperrung der Bundesstraße 96

B96 / Rambin (ots)

Am gestrigen Mittwoch (22. Juli 2026) wurde die Polizei gegen 14:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 96, Höhe Rambin gerufen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhren ein Pkw Volkswagen und ein Pkw Skoda die Bundesstraße 96 in Fahrtrichtung Bergen. Der 22-jährige Fahrer des Volkswagen befand sich auf der linken Fahrspur, der Skoda einer dreiköpfigen Familie aus Osthessen auf der rechten. Bei dem Versuch des Volkswagen, in die rechte Fahrspur einzuscheren, kollidierte das hintere rechte Rad mit dem vorderen linken Rad des Skoda. In der weiteren Folge verlor der 22-jährige Mann aus Thüringen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte frontal mit der rechten Schutzplanke. Infolgedessen geriet das Auto ins Schleudern und drehte sich mehrfach um die eigene Achse, bis es ein weiteres Mal mit der rechten Schutzplanke kollidierte und zum Stehen kam.

Vier Personen wurden leciht verletzt und mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und musstengeborgen werden.

Die Bundesstraße 96 war für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergung der Pkw für etwa drei Stunden gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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