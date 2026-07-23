Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Polizei ermittelt nach schwerer Brandstiftung in Neubrandenburg

Neubrandenburg (LK MSE) (ots)

Am Abend des 22.07.2026 kam es zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in der Salvador-Allende-Straße in Neubrandenburg. Gegen 20:20 Uhr ging bei der Rettungsleitstelle und der Polizei die Meldung ein, dass in einem Mehrfamilienhaus starker Qualm im Hausflur wahrnehmbar sei. Beim Eintreffen der polizeilichen Einsatzkräfte hatten die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr bereits mit der Evakuierung der Bewohner des betroffenen Hauseingangs begonnen und erste Löschmaßnahmen eingeleitet. Nach bisherigen Erkenntnissen setzte ein bislang unbekannter Täter eine Couch im Hauseingangsbereich in Brand. Das Feuer griff anschließend auf die Wände im Hausflur über. Der daraus resultierende Rauch verbreitete sich im gesamten Hausaufgang. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Personen wurden durch das Feuer oder die Rauchentwicklung nicht verletzt. Nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Um Spuren am Tatort zu sichern, wurde der Kriminaldauerdienst der Polizei zum Brandort hinzugezogen. Die weiterführenden Ermittlungen zum Verdacht der schweren Brandstiftung werden von der Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg übernommen.

Sachdienliche Hinweise zum Brandgeschehen nimmt die Polizeiinspektion Neubrandenburg unter der Telefonnummer 0395 / 5582- 5224, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache entgegen.

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