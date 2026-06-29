Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Trunkenheitsfahrt

Am Sonntag, den 28.06.2026, wurde ein 55-jähriger PKW-Führer aus Litauen gegen 11:35 Uhr im Bereich der Petersfelder Straße angehalten und kontrolliert. Zuvor war der Fahrzeugführer im Bereich einer Kurve für einen kurzen Moment auf die Fahrbahn der Streifenwagenbesatzung geraten. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde eine deutliche Alkoholisierung des 55-Jährigen ersichtlich (3,11 Promille). Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobenentnahme angeordnet. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Da der Fahrzeugführer über keinen Wohnsitz in Deutschland verfügt wurde eine Sicherheitsleistung erhoben.

Lastrup - Rollerfahrer verunfallt auf Kopfsteinpflaster

Am Sonntag, den 28.06.2026, befuhr ein 20-jähriger Rollerfahrer aus Lastrup die Wallstraße in Fahrtrichtung Ünnerstreek. Während der Fahrt auf Kopfsteinpflaster verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über den Roller und stürzte. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu und musste einem Krankenhaus zugeführt werden. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme bemerkten die Beamten, dass das Versicherungskennzeichen mit schwarzer Farbe übermalt war, um den Anschein eines aktuellen Versicherungsnachweises zu erwecken. Dieser lag jedoch nicht vor. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

Cappeln - PKWs stoßen zusammen / Verursacher flüchtet

Am Sonntag, den 28.06.2026, befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den Dominikanerweg in Fahrtrichtung Bakumer Straße. Hierbei übersah er gegen 19:37 Uhr den von rechts kommenden und vorfahrtberechtigen 56-jährigen PKW-Führer aus Cloppenburg, der die Klosterstraße in Fahrtrichtung Langfördener Straße befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der PKW. Der Fahrzeugführer eines grauen VW Passats setzte die Fahrt jedoch fort und flüchtete in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

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