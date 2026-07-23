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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Folgemeldung nach Auffinden eines Leichnams in Torgelow

Torgelow (ots)

Wie in unserer Pressemitteilung vom 19.07.2026 ausgeführt, wurde am vergangenen Sonntag ein lebloser 42-jähriger Deutscher in Torgelow aufgefunden. Lesen Sie hier die Erstmeldung dazu unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/6317358 .

Am vergangenen Montag (20.07.2026) hat auf Weisung der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg eine rechtsmedizinische Untersuchung des Leichnams stattgefunden. Zudem haben sich aufgrund des Zeugenaufrufs verschiedene Zeugen gemeldet, die Hinweise zu den Umständen des Ereignisses geben konnten. All dies lässt nun das vorläufige Ermittlungsergebnis zu, dass es sich bei dem Sachverhalt um ein Unfallgeschehen gehandelt habe und der Mann ertrunken ist.

Weitere Angaben können an dieser Stelle nicht gemacht werden. Sollten sich im Zuge der Ermittlungen andere Tatumstände und Hinweise auf ein Fehlverhalten Dritter ergeben, würde gegebenenfalls unaufgefordert nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Caroline Kohl
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-2041
E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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