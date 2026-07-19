Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Auffinden eines Leichnams in Torgelow-Kriminalpolizei bittet um Mithilfe

Torgelow (LK VG) (ots)

Am Sonntagmorgen, dem 19.07.2026, wurde gegen 06:40 Uhr an der Uecker im Bereich der Dornbergstraße in Torgelow ein lebloser 42-jähriger deutscher Mann aufgefunden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zur Klärung der Todesursache dauern die kriminalpolizeilichen und rechtsmedizinischen Untersuchungen an. Nach derzeitigem Ermittlungsstand können die Hintergründe des Geschehens noch nicht abschließend bewertet werden. Die Kriminalpolizei bittet daher Zeuginnen und Zeugen, die in der Nacht vom 18.07.2026 auf den 19.07.2026, insbesondere im Zeitraum zwischen 20:00 Uhr und 06:30 Uhr, im Bereich der Dornbergstraße, der Uecker oder im näheren Umfeld verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich zu melden. Von besonderem Interesse sind Beobachtungen zu Personen, Fahrzeugen oder sonstigen Auffälligkeiten, die mit dem Geschehen in Zusammenhang stehen könnten. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Anklam unter der Telefonnummer 03971 / 251-0, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder der Onlinewache der Polizei Mecklenburg-Vorpommern entgegen.

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