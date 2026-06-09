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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Illegale Müllentsorgung in Heersum - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

HOLLE / HEERSUM (unb) Am Vormittag des 09.06.2026 wird der Polizei Bad Salzdetfurth gemeldet, dass am Waldrand zwischen den Ortschaften Heersum und Listringen nördlich der L499 illegal Müll entsorgt worden ist.

Bei dem abgelagerten Unrat handelt es sich um mehrere, asbesthaltige Eternitplatten, welche oftmals beim Bau von Dächern verwendet wurden.

Bislang liegen der Polizei keine Hinweise zu einem Verursacher vor. Ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Umgangs mit Abfällen wurde eingeleitet.

Zeugen, die in den vergangenen Tagen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/901-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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