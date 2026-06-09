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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 7 - Transporter überschlägt sich

Hildesheim (ots)

Seesen / BAB 7 - (gle) - Am Dienstag, den 09.06.2026, gegen 05:10 Uhr, kam es auf der BAB 7 in Richtung Kassel zwischen der Autobahnanschlussstelle Seesen und dem Parkplatz Schwalenberg zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 50-Jähriger aus Esslingen am Neckar befuhr mir seinem Transporter, Mercedes, Sprinter, die BAB 7 in Richtung Kassel auf dem ersten Überholfahrstreifen, um einen Sattelzug zu überholen. Nach dem Überholvorgang wechselte der Fahrzeugführer des Sprinters wieder auf den Hauptfahrstreifen.

Dort fuhr er noch einige hundert Meter und kam aus aktuell noch nicht bekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr den Seitenstreifen und stieß mit einem im Straßengraben aufgestellten Schild zusammen.

Durch den Zusammenstoß überschlug sich der Transporter und kam schließlich auf der rechten Fahrzeugseite zum Liegen. Es schleuderten diverse Trümmerteile auf die Fahrbahn, über welche mindestens drei weitere Verkehrsteilnehmer fuhren und sich Schäden an ihren Fahrzeugen zuzogen.

Der Fahrzeugführer des Transporters wurde bei dem Verkehrsunfall verletzt und einem Northeimer Krankenhaus zugeführt.

Neben den Autobahnpolizeien Hildesheim und Göttingen waren auch der Rettungsdienst aus Seesen sowie die freiwillige Feuerwehr aus Seesen und die VIA Niedersachsen an der Unfallstelle eingesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim

Autobahnpolizei

Telefon: 05121/939-225
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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