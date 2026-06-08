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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Schellerten: Ladendiebin verletzt Marktpersonal
Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

SCHELLERTEN (erb). Am Montag, 8. Juni 2026, kam es gegen 13:00 Uhr zu einem Eigentumsdelikt im "Netto"-Markt in der Straße "Zur Sandkuhle" 1a in 31174 Schellerten. Eine Marktmitarbeiterin wurde dabei leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden eine Frau und ein Mann von einer Kassiererin als verdächtig wahrgenommen. Als die Mitarbeiterin die beiden an der Kasse ansprach, flüchteten sie mit Waren aus dem Markt. Die Kassiererin informierte daraufhin umgehend ihre Vorgesetzte über den Diebstahl. Diese nahm die Verfolgung der Tatverdächtigen auf. Während der männliche Tatverdächtige zunächst auf dem Parkplatz zurückblieb, flüchtete die Frau mit dem Großteil der Beute zu Fuß über einem dem Discounter gegenüberliegenden Feldweg. Die Marktleiterin verfolgte sie mit ihrem Pkw und konnte sie dort einholen. Es gelang ihr, das Diebesgut - Lebensmittel und Spielzeug - an sich zu nehmen.

Die Tatverdächtige trat daraufhin gegen das Handgelenk ihrer Verfolgerin und verletzte diese. Anschließend setzte sie ihre Flucht fort.

Der männliche Tatverdächtige hielt sich nach bisherigen Erkenntnissen zunächst auf dem Parkplatz verborgen, bevor auch er unerkannt die Flucht ergriff.

Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen ohne Erfolg.

Die Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

   - etwa 20 Jahre alt
   - lange, dunkle Haare, zu einem Zopf gebunden
   - feste Zahnspange
   - schlanke Figur
   - sprach akzentfrei Deutsch

Zu ihrem männlichen Begleiter liegen folgende Angaben vor:

   - etwa 18 Jahre alt
   - kurze, dunkle Haare
   - Kinnbart
   - "südländisches" Erscheinungsbild

Die Polizei Bad Salzdetfurth hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zur Täterschaft, etwaigen Fluchtfahrzeugen oder sonstige sachdienliche Informationen nimmt sie unter der Telefonnummer 05063/9010 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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