Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahrzeugdiebstahl - Polizei sucht Zeugen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-In der Nacht von Samstag, 06.06.2026, auf Sonntag, 07.06.2026, kam es zu einem Diebstahl eines Toyotas.

Bislang unbekannte Täter entwendeten den am rechten Fahrbahnrand im Bereich der Einmündung Altenbekener Straße / Gravelottestraße abgestellten grauen/anthrazitfarbenen Toyota. Das Fahrzeug ist mit einem Keyless-Go-System ausgestattet und hat einen Wert im mittleren fünfstelligen Bereich.

Der Tatzeitraum erstreckt sich über die Nachtstunden zwischen dem 06.06.2026 und dem 07.06.2026.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Altenbekener Straße / Gravelottestraße beobachtet haben oder sonstige Hinweise zum Verbleib des entwendeten Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121/939-115 zu melden.

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