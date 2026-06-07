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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl im Industriegebiet von Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (neu) - Am Sonntag, 07.06.2026, gegen 13:30 Uhr, wurde durch einen aufmerksamen Zeugen gemeldet, dass gerade drei Personen dabei wären Gegenstände aus einem Container im Industriegebiet Limmer (Borsigstraße) herauszuholen. Der Container gehöre zu einem Unternehmen für Elektrotechnik.

Im unmittelbaren Nahbereich konnten die Polizeibeamten einen alten Transporter, besetzt mit drei Personen, anhalten und kontrollieren. Auf der Ladefläche befand sich diverser Metallschrott, darunter auch Kupferkabelreste. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass auch der weitere Schrott von den Grundstücken der örtlichen Unternehmen entwendet wurde, wurde die komplette Ladung des Transporters sichergestellt. Gegen die drei Personen wurde ein Strafverfahren wegen bandenmäßigen Diebstahls eingeleitet.

Sollten Unternehmen einen Entwendungsschaden feststellen, werden diese gebeten sich mit der Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/8073-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim

Telefon: 05181/8073-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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