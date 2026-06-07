PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Ohne Versicherungsschutz und unter Cannabiseinfluss unterwegs

Hildesheim (ots)

SÖHLDE / GR. HIMSTEDT (lud)

Am 07.06.2026, gegen 14:30 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Bad Salzdetfurth in der Südstraße in 31185 Söhlde OT Gr. Himstedt im Rahmen einer Verkehrskontrolle einen 35-jährigen E-Scooter-Fahrer.

Hierbei wurde festgestellt, dass der geführte E-Scooter über keine erforderliche Haftpflichtversicherung verfügte. Weiterhin erhärtete sich anlässlich durchgeführter Tests zur Überprüfung der Fahrtüchtigkeit der Verdacht, dass der E-Scooter-Fahrer aus der Gemeinde Schellerten unter dem Einfluss von Cannabis stand. Ein vor Ort durchgeführter Urintest bestätigte den Verdacht.

Der 35-Jährige wurde zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus in Salzgitter verbracht, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde.

Gegen den Fahrzeugführer wurden nun Verfahren gem. § 24a StVG und §§ 1, 6, 30 PflVG eingeleitet. Schlussendlich musste der 35-Jährige seinen weiteren Weg zu Fuß fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 07.06.2026 – 15:44

    POL-HI: Diebstahl eines E-Scooters

    Hildesheim (ots) - Sarstedt (bub) - Am 07.06.2026, im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 14:40 Uhr, wurde ein E-Scooter am Bahnhof in Sarstedt entwendet. Der E-Scooter war mittels eines Fahrradschlosses im Bereich des überdachten Fahrradparkplatzes am Bahnhof abgestellt gewesen. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden. ...

    mehr
  • 07.06.2026 – 15:05

    POL-HI: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

    Hildesheim (ots) - Sarstedt / Giften (bub) - Am 07.06.2026, gegen 05:40 Uhr, kam es im Jeinser Weg in Giften zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug ist gegen zwei am Straßenrand geparkte Fahrzeuge gestoßen. Dabei wurden ein Pkw und ein Transporter stark beschädigt. Die Schadenshöhen sind derzeit unbekannt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die entsprechende ...

    mehr
  • 07.06.2026 – 15:02

    POL-HI: Kellerbrand in einem Einfamilienhaus

    Hildesheim (ots) - Harsum / Borsum (bub) - Am 07.06.2026, gegen 11:35 Uhr, kam im Ahornweg zu einem Brand in einem Einfamilienhaus. Im Keller des Hauses geriet ein Ofen und Brand, die Bewohner konnten sich eigenständig ins freie begeben und blieben unverletzt. Die Feuerwehren aus Borsum, Harsum, Hönnersum und Asel waren im Einsatz und konnten das Feuer zügig löschen. Das Haus ist aktuell nicht bewohnbar. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren