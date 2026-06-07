Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Ohne Versicherungsschutz und unter Cannabiseinfluss unterwegs

Hildesheim (ots)

SÖHLDE / GR. HIMSTEDT (lud)

Am 07.06.2026, gegen 14:30 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Bad Salzdetfurth in der Südstraße in 31185 Söhlde OT Gr. Himstedt im Rahmen einer Verkehrskontrolle einen 35-jährigen E-Scooter-Fahrer.

Hierbei wurde festgestellt, dass der geführte E-Scooter über keine erforderliche Haftpflichtversicherung verfügte. Weiterhin erhärtete sich anlässlich durchgeführter Tests zur Überprüfung der Fahrtüchtigkeit der Verdacht, dass der E-Scooter-Fahrer aus der Gemeinde Schellerten unter dem Einfluss von Cannabis stand. Ein vor Ort durchgeführter Urintest bestätigte den Verdacht.

Der 35-Jährige wurde zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus in Salzgitter verbracht, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde.

Gegen den Fahrzeugführer wurden nun Verfahren gem. § 24a StVG und §§ 1, 6, 30 PflVG eingeleitet. Schlussendlich musste der 35-Jährige seinen weiteren Weg zu Fuß fortsetzen.

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