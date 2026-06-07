Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarstedt / Giften (bub) - Am 07.06.2026, gegen 05:40 Uhr, kam es im Jeinser Weg in Giften zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug ist gegen zwei am Straßenrand geparkte Fahrzeuge gestoßen. Dabei wurden ein Pkw und ein Transporter stark beschädigt. Die Schadenshöhen sind derzeit unbekannt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.

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