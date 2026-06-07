Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: 16-Jähriger fährt Kraftfahrzeug unter THC-Einfluss

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH / WEHRSTEDT (erb). Am Samstagabend, 6. Juni 2026, gegen 19:10 Uhr, kontrollierte eine Funkstreifenbesatzung der Polizei Bad Salzdetfurth den Fahrer eines Elektrotretrollers, der zuvor die Straße "Am Ziegenberg" befahren hatte.

Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des 16-Jährigen aus dem Landkreis Hildesheim stellten die Beamten deutliche Auffälligkeiten fest. Im weiteren Verlauf räumte der Jugendliche ein, am Vortag Cannabis konsumiert zu haben.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr (§ 316 StGB) eingeleitet. Zudem veranlassten die Polizisten eine Blutentnahme durch eine Ärztin.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden der Jugendliche und das Elektrokleinstfahrzeug der Mutter übergeben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell