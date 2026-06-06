Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit Reisebus auf der BAB 7 bei Hildesheim

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (hos): Am Samstag den 06.06.2026 kam es gegen 10:00 Uhr auf der BAB 7 in Richtung Hannover kurz vor der Tank- und Rastanlage Hildesheimer Börde Ost zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem mit 50 Personen besetzten Reisebus.

Der 63 Jahre alte Fahrer des Reisebusses aus dem Kreis Northeim fuhr nach dem Zusammenstoß noch mit dem Reisebus bis auf die Rastanlage. Da durch den Unfall jedoch der Dieseltank des Busses beschädigt wurde, zog dieser eine Dieselspur bis zum Abstellort und verlor dort den gesamten Tankinhalt. Durch die Feuerwehr konnte jedoch ein Großteil des ausgelaufenen Diesels direkt aufgefangen werden.

Die 37 Jahre alte Fahrerin des PKWs aus Penzberg wurde durch den Unfall leicht verletzt. Von den Insassen des Reisebusses wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Aufgrund des Unfalls musste die BAB 7 in Fahrtrichtung Nord für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt werden. Danach konnte der Verkehr über den 2. Überholfahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Für die Reinigungsarbeiten sind weiterhin der Hauptfahrstreifen, der 1. Überholfahrstreifen, sowie die Zu- und Abfahrt der Rastanlage gesperrt.

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