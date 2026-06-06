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POL-HI: Gebäudebrand am Bad Salzdetfurther Golfplatz

POL-HI: Gebäudebrand am Bad Salzdetfurther Golfplatz
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Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH (lud)

Am 06.06.2026, gegen 06:20 Uhr, brach in einem Gebäude auf dem Gelände des Bad Salzdetfurther Golfplatzes im Dr.-Jochen-Schneider-Weg in 31162 Bad Salzdetfurth ein Feuer aus.

Nach bisherigem Ermittlungsstand stellte eine Mitarbeiterin des Golfplatzes das in Brand geratene Gebäude fest, woraufhin der gesamte Golfplatz evakuiert und die Feuerwehr alarmiert wurde. Das brandbetroffene Gebäude brannte gänzlich nieder. Glücklicherweise wurde durch den Gebäudebrand niemand verletzt.

Der Sachschaden des in Brand geratenen Gebäudes beläuft sich schätzungsweise auf 200.000 Euro.

Aufgrund des Ausmaß des Brands waren diverse Feuerwehren aus dem gesamten Landkreis Hildesheim mit über 100 Einsatzkräften, ein Rettungswagen und ein Streifenwagen der Polizei Bad Salzdetfurth vor Ort. Durch die Löscharbeiten kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen.

Durch die Polizei Bad Salzdetfurth wurde der Brandort beschlagnahmt. Die Brandursache festzustellen ist nunmehr Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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