Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Motorradfahrer bei Alleinunfall auf der L469 leicht verletzt

Hildesheim (ots)

Sibbesse (hel) - Am 06.06.2026 kam es gegen 16:25 Uhr auf der L469 zwischen Adenstedt (Sibbesse) und Sack (Alfeld) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer alleinbeteiligt stürzte. Zuvor befuhr der 20-Jährige Fahrzeugführer mit seinem Krad die Landstraße aus Richtung Adenstedt kommend in Fahrtrichtung Sack. Im Bereich der Walddurchfahrt verlor er in einer Rechtskurve nach derzeitigem Ermittlungsstand aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit der Außenschutzplanke und wurde von seinem Fahrzeug eben hinter diese geschleudert. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Hildesheimer Krankenhaus gebracht.

Am Krad sowie an der Außenschutzplanke entstand leichter Sachschaden.

Für die Dauer der polizeilichen Unfallaufnahme, der Bergungsmaßnahmen sowie der Fahrbahnreinigung durch die Freiwillige Feuerwehr Adenstedt wurde die L469 für etwa 30 Minuten in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.

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