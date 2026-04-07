Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall - Radfahrer leicht verletzt

Böhl-Iggelheim (ots)

Am Montagmittag des 06.04.2026 kam es gegen 16:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 67-jähriger fuhr mit seinem Auto die Getreidestraße entlang, bis ihm ein 6-jähriger mit seinem Fahrrad entgegenkam. Der Autofahrer hielt daraufhin an. Der 6-jährige bemerkte das Auto jedoch nicht, weshalb er mit geringer Geschwindigkeit mit diesem frontal kollidierte und stürzte. Dank angelegtem Schutzhelm zog sich dieser glücklicherweise keine sichtbaren Verletzungen zu, klagte aber über leichte Schmerzen. Er wurde in die Obhut eines Erziehungsberechtigten übergeben. Am PKW entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 EUR.

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