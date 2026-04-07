POL-PDLU: Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Zwischen Samstagabend (04.04.2026, 11:00 Uhr) und Montagmorgen (06.04.2026, 06:45 Uhr) brachen Unbekannte in eine Baustelle in der Dammstraße ein. Auf der Baustelle wurde ein Stromkasten aufgebrochen um Kupferkabel zu entwenden. Die Schadenshöhe wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Haben Sie in dem Zeitraum etwas Verdächtiges in der Dammstraße beobachtet? Hinweise in diesem Falle bitte an die ...

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