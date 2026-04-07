POL-PDLU: Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht
Ludwigshafen (ots)
In der Nacht auf Sonntag (05.04.2026) brachen Unbekannte gegen 01:30 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Kärtner Straße ein. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die etwas Verdächtiges in der Kärtner Straße beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-24250 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .
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