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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht auf Sonntag (05.04.2026) brachen Unbekannte gegen 01:30 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Kärtner Straße ein. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die etwas Verdächtiges in der Kärtner Straße beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-24250 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Ludwigshafen 1
Telefon: 0621-963-24150
E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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