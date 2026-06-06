Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Bad Salzdetfurth - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH (lud)

Im Tatzeitraum vom 05.06.2026, 15:30 Uhr, auf den 06.06.2026, 15:30 Uhr, kam es in der Horststraße in 31162 Bad Salzdetfurth zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizei Bad Salzdetfurth bittet in diesem Zusammenhang um mögliche Zeugenhinweise.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Vorbeifahren mit dem am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten VW Passat des Geschädigten zusammen. An dem VW Passat entstand Sachschaden von etwa 100 Euro.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/901-0 in Verbindung zu setzen.

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