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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Kellerbrand in einem Einfamilienhaus

Hildesheim (ots)

Harsum / Borsum (bub) - Am 07.06.2026, gegen 11:35 Uhr, kam im Ahornweg zu einem Brand in einem Einfamilienhaus. Im Keller des Hauses geriet ein Ofen und Brand, die Bewohner konnten sich eigenständig ins freie begeben und blieben unverletzt. Die Feuerwehren aus Borsum, Harsum, Hönnersum und Asel waren im Einsatz und konnten das Feuer zügig löschen. Das Haus ist aktuell nicht bewohnbar. Die Brandursache ist aktuell Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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