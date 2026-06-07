PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl eines E-Scooters

Hildesheim (ots)

Sarstedt (bub) - Am 07.06.2026, im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 14:40 Uhr, wurde ein E-Scooter am Bahnhof in Sarstedt entwendet. Der E-Scooter war mittels eines Fahrradschlosses im Bereich des überdachten Fahrradparkplatzes am Bahnhof abgestellt gewesen. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 07.06.2026 – 15:05

    POL-HI: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

    Hildesheim (ots) - Sarstedt / Giften (bub) - Am 07.06.2026, gegen 05:40 Uhr, kam es im Jeinser Weg in Giften zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug ist gegen zwei am Straßenrand geparkte Fahrzeuge gestoßen. Dabei wurden ein Pkw und ein Transporter stark beschädigt. Die Schadenshöhen sind derzeit unbekannt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die entsprechende ...

    mehr
  • 07.06.2026 – 15:02

    POL-HI: Kellerbrand in einem Einfamilienhaus

    Hildesheim (ots) - Harsum / Borsum (bub) - Am 07.06.2026, gegen 11:35 Uhr, kam im Ahornweg zu einem Brand in einem Einfamilienhaus. Im Keller des Hauses geriet ein Ofen und Brand, die Bewohner konnten sich eigenständig ins freie begeben und blieben unverletzt. Die Feuerwehren aus Borsum, Harsum, Hönnersum und Asel waren im Einsatz und konnten das Feuer zügig löschen. Das Haus ist aktuell nicht bewohnbar. Die ...

    mehr
  • 07.06.2026 – 02:18

    POL-HI: 16-Jähriger fährt Kraftfahrzeug unter THC-Einfluss

    Hildesheim (ots) - BAD SALZDETFURTH / WEHRSTEDT (erb). Am Samstagabend, 6. Juni 2026, gegen 19:10 Uhr, kontrollierte eine Funkstreifenbesatzung der Polizei Bad Salzdetfurth den Fahrer eines Elektrotretrollers, der zuvor die Straße "Am Ziegenberg" befahren hatte. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des 16-Jährigen aus dem Landkreis Hildesheim stellten die Beamten deutliche Auffälligkeiten fest. Im weiteren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren