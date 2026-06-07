POL-HI: Diebstahl eines E-Scooters

Hildesheim (ots) - Harsum / Borsum (bub) - Am 07.06.2026, gegen 11:35 Uhr, kam im Ahornweg zu einem Brand in einem Einfamilienhaus. Im Keller des Hauses geriet ein Ofen und Brand, die Bewohner konnten sich eigenständig ins freie begeben und blieben unverletzt. Die Feuerwehren aus Borsum, Harsum, Hönnersum und Asel waren im Einsatz und konnten das Feuer zügig löschen. Das Haus ist aktuell nicht bewohnbar. Die ...

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