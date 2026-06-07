POL-HI: Diebstahl eines E-Scooters
Hildesheim (ots)
Sarstedt (bub) - Am 07.06.2026, im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 14:40 Uhr, wurde ein E-Scooter am Bahnhof in Sarstedt entwendet. Der E-Scooter war mittels eines Fahrradschlosses im Bereich des überdachten Fahrradparkplatzes am Bahnhof abgestellt gewesen. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.
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31137 Hildesheim
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Telefon: 05066 / 985-0
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