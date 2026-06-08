PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Körperliche Auseinandersetzung bei einem Fußballspiel

Hildesheim (ots)

SCHELLERTEN / WENDHAUSEN (unb).

Am 07.06.2026 gegen 17:20 Uhr kam es auf dem Sportplatz Wendhausen im Rahmen eines Fußballspiels der 3. Kreisklasse (Staffel A) zwischen der SG Frankenfeld und dem SV Wendhausen in den letzten Spielminuten zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einer 38-jährigen Anhängerin der Gastmannschaft und einem 29-jährigen Spieler des SV Wendhausen.

In Folge dessen soll es nach derzeitigem Ermittlungsstand zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Parteien und drei weiteren Heimfans des Fußballspiels gekommen sein. Insgesamt wurden zwei Personen leicht verletzt.

Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 08.06.2026 – 10:57

    POL-HI: Altkleidercontaineraufbruch in Bockenem-Zeugenaufruf

    Hildesheim (ots) - Bockenem(fri): In der Zeit zwischen dem 04.06.2026 gegen 10:00 Uhr und dem 08.06.2026 gegen 07:45 Uhr wurde ein in der Mahlumer Straße in Bockenem befindlicher Altkleidercontainer durch bislang unbekannte Täter unrechtmäßig geöffnet. Ob Teile des Inhalts entwendet wurden ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen werden gebeten sich mit ...

    mehr
  • 07.06.2026 – 21:24

    POL-HI: Diebstahl im Industriegebiet von Alfeld

    Hildesheim (ots) - Alfeld (neu) - Am Sonntag, 07.06.2026, gegen 13:30 Uhr, wurde durch einen aufmerksamen Zeugen gemeldet, dass gerade drei Personen dabei wären Gegenstände aus einem Container im Industriegebiet Limmer (Borsigstraße) herauszuholen. Der Container gehöre zu einem Unternehmen für Elektrotechnik. Im unmittelbaren Nahbereich konnten die Polizeibeamten einen alten Transporter, besetzt mit drei Personen, ...

    mehr
  • 07.06.2026 – 17:15

    POL-HI: Ohne Versicherungsschutz und unter Cannabiseinfluss unterwegs

    Hildesheim (ots) - SÖHLDE / GR. HIMSTEDT (lud) Am 07.06.2026, gegen 14:30 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Bad Salzdetfurth in der Südstraße in 31185 Söhlde OT Gr. Himstedt im Rahmen einer Verkehrskontrolle einen 35-jährigen E-Scooter-Fahrer. Hierbei wurde festgestellt, dass der geführte E-Scooter über keine erforderliche Haftpflichtversicherung verfügte. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren