Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Körperliche Auseinandersetzung bei einem Fußballspiel

Hildesheim (ots)

SCHELLERTEN / WENDHAUSEN (unb).

Am 07.06.2026 gegen 17:20 Uhr kam es auf dem Sportplatz Wendhausen im Rahmen eines Fußballspiels der 3. Kreisklasse (Staffel A) zwischen der SG Frankenfeld und dem SV Wendhausen in den letzten Spielminuten zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einer 38-jährigen Anhängerin der Gastmannschaft und einem 29-jährigen Spieler des SV Wendhausen.

In Folge dessen soll es nach derzeitigem Ermittlungsstand zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Parteien und drei weiteren Heimfans des Fußballspiels gekommen sein. Insgesamt wurden zwei Personen leicht verletzt.

Die Ermittlungen dauern an.

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