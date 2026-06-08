Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Altkleidercontaineraufbruch in Bockenem-Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Bockenem(fri): In der Zeit zwischen dem 04.06.2026 gegen 10:00 Uhr und dem 08.06.2026 gegen 07:45 Uhr wurde ein in der Mahlumer Straße in Bockenem befindlicher Altkleidercontainer durch bislang unbekannte Täter unrechtmäßig geöffnet.

Ob Teile des Inhalts entwendet wurden ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Bockenem, tel. 05067 249810 oder dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth, tel. 05063/9010 in Verbindung zu setzen.

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